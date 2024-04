Dimentica il portafoglio in Posta e gli rubano i soldi

Ha dimenticato il portafoglio, con all'interno 700 euro, nell'ufficio postale in cui aveva effettuato un'operazione ma quando è tornato a prenderlo, dopo circa mezz'ora, lo ha trovato vuoto. E' successo a Roccabianca. Un dipendente postale di 56 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato, nonostante i soldi siano riapparsi dopo qualche giorno, ritrovati a un'addetta alle pulizie. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno visionato le immagini delle telecamere, il furto sarebbe stato commesso proprio da un dipendente dell'ufficio postale.

Il cliente dell'ufficio postale si è dimenticato il portafoglio mentre faceva un'operazione allo sportello ed è tornato dopo mezz'ora a prenderlo. Nel verificare l’effettiva presenza di tutti i documenti e le carte di credito ha visto che tutti i soldi, circa settecento euro, erano spariti. Ricevute dagli addetti dell’Ufficio Postale tutte le rassicurazioni del caso, ovvero che il portafoglio gli era stato restituito così com'era, l'uomo è andato dai carabinieri per presentare denuncia di furto contro ignoti.

Ricevuta la denuncia, gli uomini dell’Arma di Roccabianca, si sono subito attivati nelle indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’ufficio postale. Tale attività consentiva di identificare tutte le persone che si sono succedute all’interno nell'ufficio dopo che il cliente era uscito. Durante le indagini l’intera somma di denaro è riapparsa “miracolosamente” dopo alcuni giorni, ritrovata da una addetta delle pulizie, abbandonata in un angolo dell’ufficio.

Sebbene il denaro recuperato è poi stato interamente restituito al legittimo proprietario, lo stesso, proprio in ragione della stranezza dei fatti accaduti, non ha inteso rimettere la volontà di punizione in precedenza espressa. Pertanto i carabinieri, al termine dei necessari riscontri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Parma hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 56enne residente in provincia. La vittima ha poi rivolto parole di ringraziamento ai carabinieri di Roccabianca e si è congratulato con loro per l’ottimo lavoro svolto.