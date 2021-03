Dipendente del Duc positiva al Covid-19: piano evacuato e tamponi ai lavoratori

Una dipendente del Duc è risultata positiva al Covid-19. Dopo le prime verifiche nella mattinata di mercoledì 3 marzo la lavoratrice è risultata positiva al tampone: per lei è scattata la quarantena e l'isolamento. E' scattato anche il protocollo previsto dall'Ausl in questi casi: tutti i dipendenti verranno sottoposti al tampone e lavoreranno in smartworking fino a quando non avranno i risultati dei test. Come ulteriore misura di precauzione il terzo piano del Duc - quello dove lavorava la dipendente comunale - è stato chiuso e gli uffici sono stati sanificati.