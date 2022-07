Dipendente infedele ruba oltre 60 litri di carburante dall'azienda: denunciato 60enne

I carabinieri di Sorbolo Mezzani, al termine di speditive ed immediate verifiche, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, un 60enne italiano, gravato da pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’indagine è scaturita da alcuni ammanchi di carburante ed additivi per autoveicoli da un’azienda del territorio. Una più attenta analisi della gestione carburanti, in stretta sinergia fra ditta e i carabinieri, ha permesso di stringere i sospetti su un dipendente, il quale durante il turno lavorativo occultava i combustibili in un’area isolata della ditta, per poi caricarli sulla propria vettura privata.

Giovedì pomeriggio, lo stesso sottoposto al controllo al termine dell’attività lavorativa, mentre tornava a casa in auto, è stato trovato in possesso di 25 litri di gasolio e 10 litri di additivo, poco prima rubati dalla propria sede di lavoro, inoltre occultati nella parte posteriore dell’azienda, dove era stato visto da alcuni testimoni, si rinvenivano ulteriori 30 litri di gasolio trafugati dal distributore aziendale.