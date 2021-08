Disagi la Montanara: “Ogni volta che piove è un disastro”

In seguito al nubifragio del 02 agosto, il comitato alluvionati Parma ha segnalato una serie di disagi, nella zona all’incrocio tra via Manzoni e via Navetta, la stessa zona già colpita duramente dall’ alluvione del 2014. Ogni volta che si verificano eventi atmosferici di una certa entità la situazione diventa critica e ci sono allagamenti che interessano cantine, garage e aree cortilizie. Ci sono stati inconvenienti anche agli ascensori, alle caldaie e i cittadini si vedono costretti ogni volta a sobbarcarsi le spese, comprese quelle dello spurgo service.



La causa di questi in convenienti a - spiega il Comitato - è riconducibile alla mancata pulizia delle caditoie e alla insufficiente raccolta delle foglie secche. Ci vorrebbe un occhio di riguardo e un po’ più servizi di pubblica utilità, per le aree della città più vulnerabili e che hanno già dato".