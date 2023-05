Incidente a Canesano di Calestano. Un ragazzo di 19 anni impegnato in una gita in mountan bike è caduto procurandosi alcuni traumi. Era in compagnia di un gruppo di amici che tempestivamente hanno avvisato i soccorsi. Dalle prime informazioni non sarebbe grave, ma dall'Ospedale Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso.