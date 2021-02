Discarica abusiva con pezzi di auto e pneumatici: i forestali multano un cittadino di Tizzano

Aveva creato una vera e propria discarica abusiva all'interno del territorio di Tizzano Val Parma ma i carabinieri forestali lo hanno identificato e sanzionato. Un cittadino residente in zona è stato raggiunto infatti dai militari, che stanno portando avanti una serie di controlli per contrastare le violazioni ambientali, che lo hanno multato amministrativamente. L'uomo, all'interno di un terreno di sua proprietà, aveva realizzato un deposito abusivo con pneumatici e autovetture in stato di abbandono. A Fornovo, invece, i carabinieri forestali hanno sanzionato una ditta che lavora nel settore del calcestruzzo per illecito utilizzo del demanio idrico regionale per l'assenza della concessione, prevista dai regolamenti.