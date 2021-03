Discoteca all'aperto con musica ad alto volume tra le auto: i carabinieri interrompono la festa

Hanno allestito una vera e propria discoteca all'aperto nel parcheggio della piscina comunale di Salsomaggiore Terme, con tanto di casse stereo, musica ad alto volume a la pista da ballo all'interno del cerchio creato con le auto parcheggiate. Alcuni giovani del posto sono stati identificati e sanzionati dai carabinieri che sono arrivati sul posto dopo una segnalazione. La musica ad alto volume aveva infatti attirato l'interesse di alcuni residenti della zona.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 marzo. I ragazzi avevano pensato di poter trascorrere un pomeriggio in compagnia, usando le loro auto e le casse degli stereo per diffondere musica e divertirsi. I militari hanno interrotto la festa e multato tutti i partecipanti.

A Noceto, invece, i carabinieri hanno controllato tre persone all'interno di un'auto: erano tutti residenti in un altro comune e non hanno saputo giustificare la loro presenza, se non sostenendo di voler fare un giro domenicale. Per tutti e tre è scattata una sanzione da 400 euro, secondo quanto previsto dalle normative anticontagio. In totale la multa è stata di 1.200 euro.

Sempre nel corso del fine settimana i Carabinieri di Fornovo Taro hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 55enne marocchino, trovato in possesso di un piccolo coltello, mentre una pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore ha segnalato alla Prefettura un uomo trovato con 1 grammo di hashish.