Disperso tra i boschi, per sfuggire ai lupi si nasconde su un albero e la mattina si presenta nella caserma dei carabinieri

I carabinieri della Stazione di Santa Maria del Taro nella prima mattina di ieri, 2 ottobre, si sono visti arrivare in Caserma un uomo infreddolito che riferiva di essersi perso nei boschi liguri il pomeriggio precedente.

L’uomo, un 50enne, ha raccontato che si trovava, con i familiari, nei boschi del versante ligure intento a raccogliere funghi porcini. Dopo la lunga mattinata passata alla ricerca, il gruppo ha deciso di fare una sosta per pranzo in una zona pianeggiante del bosco. L’uomo, dopo pranzo, lasciando portafogli e cellulare nello zaino, senza accorgersene, si è allontanato dal gruppo, tanto da perdere l’orientamento. Così all’imbrunire, impaurito dagli ululati dei lupi, decideva di arrampicarsi su un albero ed attendere l’alba seduto su un ramo, coprendosi con delle foglie per ripararsi dal freddo.

Arrivata la luce si metteva nuovamente in cammino seguendo un torrente che lo conduceva fino all’abitato di Santa Maria del Taro. Arrivato in paese, nonostante la gente in giro ed i bar aperti, il 50enne si rivolto subito ai carabinieri del Comando Stazione. Ad aprire la porta della Stazione è stato il Comandante, il quale, accertato che stesse bene, gli ha offerto la colazione e provvedeva ad avvisare i familiari che lo raggiungevano dopo un paio d’ore.