Documenti di circolazione falsi, denunciato un parmigiano di 55 anni

Giravano con due autovetture i cui rispettivi permessi provvisori alla circolazione riportavano la falsa intestazione di un'agenzia di pratiche auto di Casalgrande. Il fatto era emerso qualche giorno fa da un controllo eseguito dalla Polizia Municipale di Brescello. La titolare dell'agenzia, una volta verificato che i documenti trovati non erano stati da lei rilasciati, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Casalgrande per presentare denuncia. Da qui l'avvio dell'indagine degli uomini dell'Arma che ha consentito di individuare i due autori del fatto. Si tratta di un 55enne abitante in provincia di Parma e di una 38enne residente a Guastalla i quali, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di uso di atto falso.