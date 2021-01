Dodici clienti ammassati all'interno: la polizia chiude un market etnico di via Sassari

Si trovavano all'interno di un market etnico di via Sassari e stavano consumando cibo e bevande quando i poliziotti delle Volanti sono passati in zona - mentre stavano svolgendo alcuni controlli - ed hanno verificato la violazione delle norme anticontagio. Alla vista della pattuglia i dodici clienti sono scappati. Gli agenti, dopo essere scesi dall'auto, hanno controllato il negozio: all'interno c'erano tre persone, che stavano consumando alcune bevande. Per loro è scattata una sanzione di 400 euro per aver violato le norme anticontagio mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni. Nel corso di un altro controllo due giovani, arrivati da due comuni di montagna in provincia di Parma, sono stati fermati mentre passeggiavano in viale Mariotti. Sono stati sanzionati per la violazione delle norme della zona arancione: non avevano infatti una giustificazione valida per cambiare comune.