Domani gli esami sul corpo di Alessandra Ollari: la verità a una svolta

Quella di domani sarà una giornata fondamentale per quanto riguarda la morte di Alessandra Ollari, con gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura dopo il ritrovamento del corpo e l'ufficialità che il cadavere trovato in via Sidoli fosse quello della 53enne scomparsa l'estate scorsa.

Sul suo caso, cominciato formalmente il 29 giugno scorso quando il compagno ne aveva denunciato la scomparsa, da ottobre la procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, senza indagati, nell'ottobre scorso. Dall'esame del corpo potrebbero adesso però arrivare risposte determinanti e chiarire diversi punti.

La procura ha notificato ai familiari della donna l'avviso, nella veste di persone offese: le cugine, assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile e il compagno, assistito dall'avvocato Pierluigi Collura. L'incarico sarà conferito domani, martedì 27 febbraio, nel pomeriggio sarà fatta una tac, mentre l'esame medico legale sarà eseguito il giorno dopo. Le informazioni sul quando e sul come Alessandra Ollari è morta potrebbero essere determinanti per il prosieguo delle indagini.

Dopo l'autopsia gli inquirenti torneranno molto probabilmente a sentire il compagno Ermete, anche per capire cos'è successo nell'anno precedente alla denuncia di scomparsa.