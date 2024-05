Domani previsti temporali: allerta gialla

In arrivo temporali domani, venerdì 24 maggio. Per questo nel nostro terrritorio è stata diramata l'allerta meteo gialla fino a mezzanotte.

Per giovedì 23 maggio invece sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sul settore occidentale. La criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po. Nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico.