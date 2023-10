E' ai domiciliari ma esce di casa più volte: 20enne greco arrestato e portato in carcere

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Vigatto, hanno eseguito un aggravamento ad una misura detentiva degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di un 20enne greco residente in zona. Le indagini dei militari hanno di riscontare diverse violazioni alle prescrizioni imposte, in quanto il giovane, nonostante sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si era più volte allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione. I carabinieri hanno poi chiesto ed ottenuto dall'Autorità Giudiziaria un aggravamento di misura. Il 20enne greco è stato rintracciato e accompagnato nel carcere di via Burla.