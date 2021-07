Donini: "A luglio somministriamo tutti i vaccini che abbiamo"

"A luglio saranno somministrati tutti i vaccini che abbiamo. Alle persone che ne hanno diritto sarà assicurata la seconda dose. Chi ha prenotato a luglio verrà vaccinato. Quindi, nessuno rimarrà fuori". Lo evidenzia l'assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, interpellato oggi in città a margine del congresso della Fnopi (Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche) di scena all'aperto in piazza dei Colori. "Sono ancora aperte- insiste Donini- le prenotazioni riservate alle fasce che riteniamo prioritarie, quindi dai 12 ai 19 anni per l'apertura sicura delle scuole. E andremo ancora ad assumere iniziative per quei pochi ultra 60enni che ancora non si sono vaccinati".