Cade sulla pista di downhill: ciclista 49enne di Fidenza grave in ospedale

Una donna di 49 anni di Fidenza è caduta mentre stava percorrendo il sentiero di downhill di Sestola, in provincia di Modena. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, il Soccorso Alpino del Monte Cimone è intervenuto insieme al 118. La 49enne avrebbe riportato un trauma abbastanza serio.

La caduta è avvenuta al bike park di Sestola alle 14.30 circa. La donna stava trascorrendo una giornata di divertimento con la famiglia a praticare l'emozionante discesa in mountain bike dai pendii del Cimone.

Purtroppo è caduta riportando un trauma al tratto cervicale, rimanendo fortunatamente sempre vigile e cosciente. Sul posto sono intervenuti sia la squadra del Soccorso Alpino che il 118 di Sestola, i cui rispettivi infermieri hanno decretato per l'attivazione di Elisoccorso di Pavullo per trasportare la donna in ospedale affinchè svolgesse visite e accertamenti. La donna è stata issata sull'elicottero grazie al verricello e trasportata all'ospedale civile di Boggiovara in codice di media gravità