"Suo figlio ha investito una donna": 80enne truffata da due giovani

La Squadra Mobile della Questura di Parma è riuscita ad identificare gli autori — due giovani residenti nell'hinterland del napoletano di 26 e 22 anni — di una truffa con raggiro consumata ai danni di un'anziana mediante la nota tecnica del "finto incidente al figlio"

I poliziotti sono intervenuti presso l'abitazione di una signora 80ene dove il figlio aveva appena scoperto che la madre era stata raggirata ed indotta a consegnare tutti i soldi, gioielli e la carta bancomat ad un sedicente avvocato, mandatario di un fantomatico maresciallo dei carabinieri. Il truffatore aveva telefonato dicendo che il figlio si trovava in caserma perché autore di un incidente stradale nel corso del quale era stata investita una donna che andava risarcita per evitare conseguenze. Senza dubitare della genuinità della richiesta, l'anziana aveva così obbedito.

L'intervento immediato della polizia ha permesso, però, di risalire ad un prelievo fraudolento dal conto corrente della vittima effettuato presso uno sportello bancomat e, così, cristallizzare l'immagine del truffatore immortalato dall'impianto di video-sorveglianza dell'istituto di credito. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare il veicolo in uso ai due truffatori consentendo di ricostruirne tutti i movimenti.



Visionando le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, gli investigatori hanno identificato l'altro complice. La vittima ha riconosciuto il giovane individuato dalla polizia come il sedicente avvocato che si era presentato alla porta per riscuotere i soldi per "liberare" il figlio. Al termine degli accertamenti, i due truffatori sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di truffa aggravata in concorso. Sono in corso le indagini volte a verificare se la coppia sia responsabile di ulteriori, analoghi episodi.