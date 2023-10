Donna accoltellata a Fidenza, l'aggressione in albergo dopo una notte di eccessi

Si fanno strada le prime ipotesi scaturite dalle indagini in corso sull'accoltellamento di Fidenza, dove una 39enne è rimasta gravemnte ferita.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che i due protagonisti di questa vicenda fossero reduci da una notte di eccessi trascorsa assieme fuori Fidenza.

Una volta rientrati a Fidenza, nella camera d'albergo che lui occupa temporaneamente, sarebbe nata una discussione tra di loro, culminata con l'aggressione. Escludendo problemi legati a questioni sentimentali, s'indaga sull'ipotesi che la discussione possa essere nata per questioni legate al consumo degli stupefacenti. I carabinieri stanno continuando ad ascoltare le testimonianze di tutte le persone che hanno visto o che hanno avuto a che fare con i due nelle ultime ore, per ricostruire al meglio movimenti e accadimenti.

La donna è fuori pericolo, lucida e cosciente. L'uomo, che nella colluttazione si è a sua volta ferito a una mano, ha passato la notte in carcere.