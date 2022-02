L'incubo di Floriana: "Io, circondata, aggredita e palpeggiata da 5 ragazzi in centro storico"

Continua l’escalation di violenza, a Parma, soprattutto tra le aggregazioni giovanili. Ormai molte zone della città, soprattutto il centro storico, nel weekend sono diventate piazze dove si esibiscono in una pratica senza logica gruppi di adolescenti pronti a farsi la guerra per dominare il territorio dei social, visto che le performances a limite della follia, vengono prontamente postate e condivise via Instagram. Una pratica diffusa, di cui è stata vittima anche Floriana (nome immaginario), una donna che ha avuto come colpa quella di transitare nei pressi di Piazza Garibaldi e infilarsi in Vicolo Sant’Ambrogio.

Floriana, cosa è successo lì?

“Ho avuto paura. Dovevo andare in via Repubblica, ho pensato di prendere una scorciatoia, ma ho sbagliato”.

Perché?

“Perché cinque ragazzi hanno cominciato a seguirmi, uno di loro mi ha messo le mani addosso, mi ha palpeggiata mentre gli altri se la ridevano. Mi schernivano e si davano il turno negli insulti”.

Lei non ha provato a difendersi?

“Certo, io provavo ad allontanarli. Ma erano in troppi e mi avevano circondata. Uno mi palpeggiava e scappava, poi toccava all’altro, fino a quando sono riuscita ad arrivare in via Repubblica”.

E i passanti?

“Nessuno mi aiutava, c’era una donna che passava dal vicolo ma ha fatto finta di niente. Erano le 5 di pomeriggio, eravamo in centro non avrei mai pensato di poter rischiare così tanto”.

Non è andata a denunciarli?

“Volevo andare in Questura, ma poi ero troppo agitata perché non sono riuscita a respingere gli attacchi. Adesso, quando capita che ripasso dal centro, con mia figlia, temo per lei. Le stringo la mano per paura di essere provocata da questi ragazzi che non sanno fare altro che sprecare il loro tempo spaventando la gente. Io ero terrorizzata. Ho subito una violenza, non mi sento più sicura nella mia città. Che brutta storia”.