"Io, aggredita da un uomo con quattro bottigliate alla testa, ha cercato di uccidermi ma non è stato espulso: ho paura"

"Mi ha aggredito colpendomi con quattro bottigliate alla testa, ha tentato di uccidermi ma non è stato espulso. Per fortuna sono qui a raccontare la storia: il sangue mi colava dagli occhi, in ospedale mi hanno dato i punti e 21 giorni di prognosi. Ora lui è libero di girare e ho paura" .

Lisa (nome di fantasia), la ragazza 31enne di origine dominicana aggredita davanti ad un locale di via del Taglio a Parma nella serata del 19 novembre, ricostruisce la serata in cui è stata aggredita: le sue parole sono un misto tra paura e rabbia. "Non è stata fatta giustizia: dopo l'aggressione non è stato espulso, come previsto, ed ora temo per la mia inculumità".

Nella serata del 19 novembre una ragazza dominicana di 31 anni è stata infatti presa a bottigliate davanti ad un locale di via del Taglio a Parma da un connazionale 24enne, che è stato bloccato e poi denunciato per minacce aggravate, lesioni e lancio pericoloso di oggetti. Dopo l'accompagnamento al centro di espulsione di Gradisca d'Isonzo avrebbe dovuto essere espulso dal territorio nazionale. "L'espulsione non è avvenuta e ora nessuno della comunità dominicana lo vuole a Parma, è un pericolo".

Ci può raccontare cos'è successo la notte del 19 novembre davanti al locale di via del Taglio?

"Dopo una lite a voce senza motivazioni, ha iniziato ad accusarmi di aver preso droga (cosa smentita anche dagli esami che ho fatto poi in ospedale). Dopo insulti e minacce di morte da parte sua, mentre uscivamo, ha preso una scatola piena di birra Moretti che stava portando via dal locale e, dopo essersi avvicinato a me, me ne ha spaccata una in testa, provocandomi gravi ferite. Sono riuscita a rimanere in piedi e ho cercato di mettere in salvo mia sorella che si era avvicinata a lui per fermarlo. A quel punto ha lanciato altre due bottiglie verso mia sorella, mi sono messa in mezzo e le ho prese io. Da un metro di distanza mi ha spaccato in testa altre due bottiglie: a quel punto mi girava la testa e stavo per cadere. Qualcuno mi ha preso e ha visto che avevo vari tagli in testa: il sangue mi colava dagli occhi. Era come impazzito: ha cercato di picchiare tutte le persone che hanno cercato di fermarlo, compreso un carabiniere in borghese che si trovava lì davanti. Mi ha poi dato una quarta bottigliata in testa di lato: le bottigliate in testa uccidono!"

E' stata ricoverata in ospedale dopo l'aggressione?

"Si, mi hanno portato subito in ospedale di corsa in auto. Perdevo molto sangue a causa delle bottigliate. I medici mi hanno dato 21 giorni di prognosi. Ho rischiato grosso: meno male che sono qui a raccontare la storia. Si è giustificato dicendo che pensava che io avessi un coltello ma non era vero: non c'era nessun coltello e anche i testimoni non ne hanno parlato"

L'uomo che l'ha aggredita è stato denunciato e accompagnato in un centro per il rimpatrio. E' stato poi espulso dal territorio italiano?

"No, non è stato espulso. E' libero di andare in giro come e dove vuole. Si prende anche gioco di me e della comunità dominicana: nessuno lo vuole a Parma perchè non è la prima volta che si rende protagonista di episodi di aggressione. Non mi sento tutelata e non credo che sia stata fatta giustizia. Questo mi spezza il cuore perchè ho sempre creduto nella giustizia italiana. Non conosco le motivazioni per cui non sia stato espulso, visto che non aveva il permesso di soggiorno"

Ha paura per la sua incolumità?

"Certo, adesso si sentirà più libero di fare quello che vuole visto che nessuno gli ha fatto nulla. Poveri noi! Credo che, invece dell'espulsione, abbia ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno e che quindi rimarrà in zona per tanto tempo. La comunità dominicana lo conosce bene e non lo vuole a Parma: secondo tutte le persone che conosco ed ho incontrato è un pericolo"