Paura a Salsomaggiore, donna azzannata dal cane del vicino: ricoverata in ospedale

Paura nei giorni scorsi all'interno di un condominio di Salsomaggiore Terme. Una donna, che si trovava sul pianerottolo del palazzo, sarebbe stata azzannata dal cane di proprietà di un vicino di casa. L'episodio si sarebbe verificato in pochi istanti: l'animale infatti si trovava in una delle aree comuni del palazzo e, dopo essersi avvicinato alla donna, l'avrebbe azzannata.

La macchina dei soccorsi è partita in pochi istanti: sul posto sono arrivate l'ambulanza e l'automedica di Salsomaggiore. La donna ha riportato ferite in varie parti del corpo ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per le prime cure e gli accertamenti medici necessarie. Secondo le prime informazioni il cane del vicino sarebbe di grossa taglia. La donna, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.