Donna aggredita e lasciata in un campo: ecco cos'è successo

Sono in corso le indagini dei carabinieri in merito all'episodio che si è verificato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno a Felegara, nel comune di Medesano. Qui, all'interno di un campo, all'una di notte, era stata soccorsa una donna di 46 anni, di origine straniera. Alcuni abitanti avrebbero sentito le urla della donna ed avrebbero avvertito i carabinieri, arrivati sul posto in pochi istanti.

Con i militari sono arrivati anche i soccorritori del 118, la Croce Rossa di Medesano e l'auto infermieristica di Fornovo. La donna è stata trasportata all'Ospedale Di Vaio di Fidenza con ferite di media gravità.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe uscita di casa, dopo una violenta lite con il marito, per dirigersi poi all'interno del campo. La 46enne aveva escoriazioni in alcune parti del corpo. I militari stanno cercando di accertare se le ferite siano state provocate dal consorte. Al momento del ritrovamento la donna sarebbe anche stata alterata, dopo l'assunzione di bevande alcoliche.