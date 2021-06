Donna di 75 anni dispersa da ieri sul monte Penna

Una donna di 75 anni di Salsomaggiore Terme è dispersa da ieri pomeriggio, mercoledì 2 giugno, nella zona del monte Penna. Le squadre del Soccorso Alpino hanno iniziato le ricerche nel tardo pomeriggio e le hanno interrotte verso l'una e per tutta la notte. La donna si trovava nella zona del monte Penna per una passeggiata sui sentieri: di lei non c'è più nessuna traccia da diverse ore.

Nella mattinata di oggi, 3 giugno, le ricerche della donna sono riprese verso le ore 7. Le squadre di soccorso stanno cercando di risalire alla posizione della donna.