Marore, un'altra donna scomparsa: 60enne non si trova da quattro giorni

Un'altra donna è scomparsa nei giorni scorsi dalla provincia di Parma, oltre alla 53enne Alessandra Ollari - scomparsa giovedì 29 giugno dalla zona di via Emilia Est a Parma - di cui non si hanno ancora notizie. Una donna di circa 60 anni sarebbe infatti scomparsa dopo aver lasciato la sua auto nella zona di Marore nella giornata di sabato 1° luglio. Da quattro avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

La donna, che secondo alcune testimonianze si trovava con i suoi due cani, non avrebbe avvisato i famigliari e non sarebbe raggiungibile. Dopo la denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine sono state effettuate alcune ricerche in zona. Della donna scomparsa però ancora nessuna traccia. Sarebbe stata invece trovata, dopo un sopralluogo della polizia, la sua auto.

