Dopo un colpo a Traversetolo prova la fuga ma viene bloccato dai carabinieri

Ha forzato un posto di blocco dei Carabinieri di San Polo d'Enza, nel reggiano, che lo avevano intercettato a bordo di un furgone rubato a Collecchio, in provincia di Parma, lo scorso 15 settembre, mentre stava scappando dopo aver svaligiato un appartamento sempre in provincia di Parma, per la precisione a Traversetolo. L'uomo, un 52enne domiciliato a Reggio Emilia, è stato catturato dopo un inseguimento durato cinque chilometri, e il giudice che ha convalidato l'arresto ha disposto, nei suoi confronti, la custodia cautelare in carcere. Nel dettaglio, il 52enne è accusato di furto aggravato in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.

L'episodio, fanno sapere i militari reggiani, risale all'altra mattina, e i Carabinieri, oltre ad arrestare il ladro e a sequestrargli degli strumenti da scasso "hanno anche recuperato la refurtiva, costituita da una cassaforte contenente munizioni, documenti e monili in bigiotteria". L'operazione è scattata quando "i militari di San Polo d'Enza, a seguito della segnalazione del passaggio del furgone fatto dal sistema di lettura targhe Ocr", hanno eseguito "un posto di controllo lungo la strada provinciale 12, all'altezza dell'intersezione con via Di Vittorio". Il 52enne, però, non si è fermato all'alt, e da lì è partito l'inseguimento, durante il quale l'uomo "ha lanciato dal finestrino la cassaforte" e che è terminato "dopo oltre cinque chilometri di folle corsa", caratterizzati da "manovre pericolosissime" realizzate dal 52enne, come sorpassi azzardati e frenate brusche per farsi tamponare dall'auto dei Carabinieri. Alla fine l'uomo è stato bloccato in via De Gasperi, nel Comune di Quattro Castella e la refurtiva è stata restituita al derubato.