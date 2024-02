Dorme e vive in una casa disabitata a Tabiano: il proprietario chiama i carabinieri. Denunciato 42enne nordafricano

Una pattuglia della Stazione di Salsomaggiore Terme, impegnata nel controllo del territorio, è intervenuta nella zona di Tabiano Terme, presso un’abitazione disabitata, dove erano state segnalate delle presenze e movimenti sospetti. I militari, giunti sul luogo, effettuavano un’ispezione all’interno della casa, accompagnati da un incaricato dei proprietari e cosi scoprivano la presenza di un uomo che si era accampato all’interno e stava dormendo su uno dei letti presenti. Dopo aver accertato che l’uomo in questione non aveva alcun titolo né permesso di occupare l’abitazione, lo accompagnavano in caserma e lo identificavano in un 42enne nordafricano senza fisa dimora. Inoltre, nelle sue tasche veniva rinvenuto un piccolo quantitativo di hashish per uso personale. Al termine degli accertamenti quindi i carabinieri hanno denunciato il 42enne per invasione di edifici e lo hanno anche segnalato alla Prefettura di Parma quale assuntore di stupefacenti.