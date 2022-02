Dormivano da abusivi nel negozio sfitto in via Piccinini: denunciati

Sorpresi nello scantinato di un negozio sfitto e non utilizzato dagli agenti della Polizia locale. A seguito di alcune segnalazioni, gli agenti hanno effettuato vari controlli nel negozio inutilizzato da tempo in via Piccinini. Il timore era che qualcuno pernottasse abusivamente al suo interno.

I sospetti sono stati confermati: durante l’ultimo sopralluogo, avvenuto qualche giorno fa, gli agenti hanno rilevato la presenza di due uomini, di cui un clandestino ed uno con obbligo di dimora a Fidenza. Sono stati sopresi nel sonno nello scantinato del negozio stesso. I due sono stati condotti al comando di via del Taglio per le procedure di identificazione e sono stati denunciati rispettivamente per immigrazione clandestina e per violazione degli obblighi di dimora, oltre che per danneggiamento e invasione di edifici a seguito di querela da parte del proprietario dell’immobile. I due per entrare, infatti, avevano forzato la saracinesca del negozio.