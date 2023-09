Doveva stare in comunità ma i carabinieri lo trovano in stazione a Parma: arrestato e portato in carcere

Intenso week end di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Fidenza che hanno svolto due giornate di attività antidroga e servizi finalizzati al controllo delle piazze e dei parchi pubblici del centro cittadino. La finalità del servizio era quella di prevenire lo spaccio di stupefacenti, il disturbo del riposo delle persone, il danneggiamento di beni pubblici e identificare gruppi di giovani che durante le ore notturne mantengono comportamenti che creano allarme e, spesso, sono oggetto di richieste di intervento al numero di emergenza 112.

Il servizio è stato effettuato dai militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Fidenza con la collaborazione di militari in “borghese”, dei colleghi delle Stazioni di Fontanellato, Busseto e Polesine Zibello. Ai servizi ha partecipato anche una pattuglia della Polizia Locale di Fidenza.

Nel dettaglio. è stato arrestato un 40enne del luogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona per reati in materia di stupefacenti. L’uomo, che era stato per un periodo ospite di una comunità di recupero, non si era attenuto, in più circostanze, alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria volte al recupero e al reinserimento, commettendo una serie di trasgressioni che erano state puntualmente refertate all’Autorità Giudiziaria dai militari.

Destinatario anche di un obbligo di dimora, già ricercato da qualche giorno è stato rintracciato, con la collaborazione della Polfer di Parma, presso la Stazione ferroviaria della città. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato in carcere dove deve scontare un residuo di pena di oltre un anno di reclusione.

Tre persone sono state poi trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti (hashish e crack). Per i tre giovani è stata inoltrata una segnalazione all’Autorità Amministrativa. Un 50enne di nazionalità cinese è stato poi colto alla guida di un veicolo senza patente perché revocata da oltre 10 anni. Per lui una sanzione pari a 5.000 euro alla quale si è aggiunto il fermo amministrativo del mezzo. Ma non solo: altra sanzione di circa 400 euro è stata elevata al proprietario del veicolo per incauto affidamento del mezzo. Rintracciato anche un 26enne di nazionalità marocchina irregolare sul territorio nazionale. Per lui una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Parma per violazione della Legge sull’immigrazione. Nel complesso sono stati controllati 47 veicoli e identificate 68 persone.