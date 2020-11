Dpcm: musei, mostre, biblioteche e archivi chiusi al pubblico 

A seguito del Dpcm del 4 novembre, che prevede la sospensione delle mostre e dell'apertura al pubblico dei musei su tutto il territorio nazionale, anche a Parma imusei, le mostre, le biblioteche e gli archivi storici del Comune.

Sono chiusi da domani tutti i Musei Civici: Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Casa Natale Toscanini, Casa del Suono e Museo dell’Opera. Chiude anche la fortunata mostra “Hospitale” nella Crociera dell’Ospedale Vecchio, che già stava raggiungendo i 4.000 visitatori e la mostra “Caduto fuori dal tempo” in San Ludovico.

Non potranno inaugurare la mostra “Design! Oggetti, processi, esperienze” che doveva aprire dal 7 novembre allo CSAC, Abbazia di Valserena e a Palazzo Pigorini e la mostra “I Capannoni a Parma: storie di persone e di città” a cura dell’Università di Parma e del Centro Studi Movimenti che doveva inaugurare il 14 novembre.

Chiuse al pubblico da domani anche tutte le biblioteche comunali, che rendono noto che tutti i prestiti si intendono automaticamente rinnovati sino a quando non potrà essere ripristinato il servizio di riconsegna e di prestito su prenotazione.

Sarà quindi chiusa al pubblico la sala di studio dell'archivio storico comunale ( via La Spezia 46/a), dal 5 novembre fino al 4 dicembre.

Compatibilmente con la situazione organizzativa e sanitaria attuale, si darà riscontro alle richieste degli utenti nei più brevi tempi possibile e comunque via mail.

Per agevolare le ricerche e la compilazione delle richieste di accesso atti edilizi (da inviare alla casella di posta archivio.storico@comune.parma.it) è stato attivato il servizio on line di ' Consultazione archivio storico pratiche edilizie ' al seguente link https://servizionline.comune.parma.it/archiviostoricoedilizia

Inoltre è sempre consigliabile consultare il sito dell'Archivio Storico Comunale https://www.archiviostorico.comune.parma.it/

Si ricorda che sarà consentito l’ingresso al Duc solo ai cittadini muniti di appuntamento.

Per le eventuali richieste di informazioni potrà essere contattato il contact center del Comune al numero 052140521: la richiesta, nel caso non possa essere evasa in tempo reale, verrà inviata agli Uffici competenti che ricontatteranno il cittadino nel più breve tempo possibile.

Si invita la cittadinanza ad utilizzare, se possibile, i servizi online e i canali telematiciper presentare pratiche o comunicare con gli uffici.

Si comunica altresì che, fino a nuove disposizioni, gli orari di apertura del Duc non subiranno variazioni.

Si fornisce di seguito uno schema utile:

Per i Servizi di Sportello, l'accesso al Duc è riservato ai cittadini che hanno già appuntamento solo per il ritiro di documenti già prenotati, l'accesso è consentito anche senza appuntamento per avere informazioni o per fissare un appuntamento a sportello: consultare il portale del Comune di Parma www.comune.parma.it - nella sezione on line contattare il contact center del Comune al numero 0521 40521

Per informazioni sui servizi Anagrafici:

1. Scrivere una mail a: anagrafe@comune.parma.it OPPURE UNA PEC A: servizidermografici@pec.comune.parma.it

2. Per urgenze riguardanti i documenti d'identità scrivere a urgenza.cie@comune.parma.it

3. Per richiedere un certificato, scrivere a: sportellodelcittadino@comune.parma.it

Infomobility comunica che in accordo con le norme anti covid tutti i permessi di sosta e transito, compresi quelli Auto Amica Ambiente, dovranno essere richiesti in modalità telematica, senza recarsi agli sportelli del DUC che continueranno ad essere aperti solo ed esclusivamente su appuntamento.

Si informa che per effettuare un cambio targa, oppure richiedere un nuovo permesso è possibile entrare nella propria area riservata collegandosi ahttps://ines.infomobility.pr.it/ar/ facendo attenzione di allegare i moduli debitamente compilati, insieme alla copia del libretto di circolazione fronte e retro e alla patente di guida. Solo in seguito al nulla osta dell’operatore sarà possibile effettuare il pagamento e concludere la pratica. Per la richiesta di un nuovo permesso, questo potrà essere recapitato direttamente a casa.

Per i permessi in cui è necessaria la presenza, come ad esempio il permesso disabili, o in casi eccezionali sarà possibile fissare un appuntamento telefonando al numero verde 800.238.630.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email all’ indirizzo permessi@infomobility.pr.it o visitare il sito www.infomobility.pr.it