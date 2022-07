Dramma a Palanzano: moto contro auto, muore una donna

Terribile scontro tra auto e moto a Palanzano, nei pressi della strada panoramica località Celso. Ha perso la vita una donna, in sella alla moto con il marito che ha riportato ferite di media gravità. Sulla strada che collega la frazione alla cittadina, si lavora per ricostruire le cause che hanno portato all'incidente.



Meno grave il conducente dell'auto. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso, trasportando il ferito al Pronto Soccorso per le prime cure, ma sono risultati vani i tentativi.