Dramma ad Albareto, cacciatore precipita per venti metri: è gravissimo

Dramma ad Albareto. Poco dopo le 10.30 un cacciatore 50enne, che stava partecipando ad una battuta al cinghiale, è caduto in un canalone nella macchia del monte Gottero tra le frazioni di Buzzò e Case Sartori, precipitando per circa venti metri in una zona impervia, con fitta vegetazione.

Oltre all'elisoccorso di Pavullo sono intervenuti i vigili del Fuoco di Borgotaro, il soccorso Alpino e i militi dell'assistenza pubblica Borgotaro-Albareto. Operazioni di recupero molto complicate. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, è stato trasportato con l'eliambulanza al Maggiore. Le condizioni sono gravissime.