Dramma all'autodromo di Varano, una moto investe una persona durante le prove: ferito al Maggiore

Incidente all'autodromo di Varano. Stamattina, intorno alle 10:40, una persona è stata investita da una moto in transito, durante le prove libere sul circuito. Nella giornata di test, organizzata sulle piste dell'autodromo, si è verificato l'incidente che non ha coinvolto un pilota e un inserviente. Sul posto i volontari di Medesano e l'auto medica di Collecchio, che hanno trasportato il ferito in condizioni di media gravità al Maggiore di Parma.