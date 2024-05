Dramma per un disabile in Germania: il cane muore nell'incendio dell'auto

Si è fermato per fare la spesa all'interno di un supermercato tedesco, ha parcheggiato la sua auto ed è entrato. L'auto posizionata a fianco alla sua ha preso fuoco: le fiamme hanno avvolto anche il suo veicolo. All'interno c'era il suo cagnolino, che è morto per le ustioni riportate. Un uomo disabile di Sorbolo Mezzani ha vissuto un'esperienza drammatica mentre si trovava in vacanza.

La vicenda è stata raccontata da Erika Ferrari del progetto Diversitability della scuola New dance Club di Noceto, di cui l'atleta disabile fa parte. "Ora l'uomo si trova costretto a pagare 900 euro per il carro attrezzi, necessario per rimuovere il mezzo incendiato perchè l'assicurazione italiana si è rifiutato di assisterlo. I proprietari dell'auto che si è incendiata, provocando così anche l'incendio dell'auto del parmense, non lo hanno assistito". Abbandonato da tutti in Germania l'uomo ha visto la solidarietà attiva dei volontari dell'Anmic di Parma che lo stanno supportando per farlo rientrare in Italia e a Sorbolo Mezzani, dove risiede.