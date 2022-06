Dramma nella zona del Ponte Nord: giovane trovato in fin di vita

I carabinieri di Parma sono intervenuti nella scorsa notte nella zona del Ponte Nord, dove hanno ritrovato riverso a terra e in gravissime condizioni un giovane immigrato. Presentava un trauma alla testa. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo sarebbe stato massacrato di botte per ragioni sulle quali stanno indagando i militari di Strada delle Fonderie. Non si esclude nessuna pista, possibile un regolamento di conti in seguito a situazioni legate allo spaccio. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione.