Dritan Demiraj morto in carcere a Parma: uccise l'ex fidanzata e il nuovo compagno di lei

Dal 2016 era ricoverato nell'ospedale del carcere di Parma quando, condannato in primo grado per duplice omicidio, Dirtan Demiraj era stato picchiato selvaggiamente da un altro detenuto fino a finire in coma per poi perdere completamente la memoria. Ridotto l'ombra di sè stesso, incapace di ricordare perfino i motivi che lo avevano portato dietro alle sbarre, lo scorso 25 aprile il cuore dell'albanese 39enne ha smesso di battere chiudendo definitivamente il capitolo del duplice delitto di Lidia Nusdorfi, ex fidanzata di Demiraj, e di Silvio Mannina, nuovo fidanzato della donna, uccisi da quello che le cronache avevano definito il "killer del lago Azzurro". Un destino beffardo quello che ha colpito sia l'ex pasticcere albanese che la principale dei suoi complici, Monica Sanchi, anche lei deceduta nel 2019 dopo la sentenza che la condannava a 30 anni di carcere per un grave tumore. Di quell'efferato duplice omicidio, l'unico che sta scontando ancora la condanna definitiva all'ergastolo è lo zio di Demiraj, Sadik Dine, ritenuto anche lui colpevole della scia di sangue. Lidia Nusdorfi venne freddata con una serie di coltellate nella stazione di Mozzate, in provincia di Como, nel marzo del 2014 dopo che il giorno prima l'assassino aveva ucciso Silvio Mannina poi ritrovato cadavere nella palude del lago Azzurro a Santarcangelo.