Dopo le risse e le aggressioni, la spartizione del mercato della droga nei parchi: 11 misure cautelari per spaccio

Prima le aggressioni e le risse. Lo scopo: controllare il territorio e gestire lo spaccio nei parchi cittadini. Poi l'accordo sulla spartizione del mercato, dentro quelle aree considerate una polveriera per gli affari dello spaccio. In mezzo a tutto questo, una città inondata da fiumi di droga. Hashish, soprattutto. Arrivato a Parma rigorosamente sui treni in partenza dalle regioni limitrofe e non solo. Il modus operandi era studiato nel dettaglio: alcune donne (evidentemente ritenute meno soggette ai controlli di polizia), si sarebbero occupate del trasporto dello stupefacente; alcuni uomini si sarebbero occupati di presidiare le stazioni, prima dell’arrivo del fornitore e della donna, evidentemente per verificare l’eventuale presenza delle forze di polizia. Dietro alla macchina dello spaccio, c’era una vera e propria organizzazione di nigeriani, su cui la squadra mobile di Parma è riuscita a mettere le mani dopo un’indagine durata un anno e mezzo, che ieri, 15 febbraio, ha portato all’emissione di 11 misure cautelari: 6 in carcere, tre col divieto di dimora nella provincia di Parma e due ancora irreperibili.

Gli agenti, con l’ausilio del personale degli uffici delle Questure di Reggio Emilia, Padova, Bergamo e Cremona, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare disposta dal Gip di Parma su richiesta della Procura nei confronti di undici stranieri, quasi tutti nigeriani, gravemente indiziati di aver posto in essere una vasta e capillare attività di spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto all’interno del Parco Falcone e Borsellino e Parco Ducale.

La misura è stata eseguita a carico di nove nigeriani: un 32enne, un 30enne, un 34enne, un 33enne, un 35enne, due 26enni, un 23enne e un 24enne. I primi sei indagati, destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono stati associati alle Case Circondariali di Parma, Padova e Bergamo, mentre ai restanti tre è stato notificato il divieto di dimora nella Provincia di Parma. Altri due (uno di nazionalità gambiana ed altro di nazionalità nigeriana, rispettivamente destinatari di ordinanza cautelare in carcere e di divieto di dimora), sono latitanti.

L’attività investigativa della mobile di Parma è partita da una serie di risse ed aggressioni che avevano come protagonisti alcuni nigeriani, verificatesi nell’autunno del 2020. In particolare, nella tarda serata del 2 settembre 2020, nei pressi di un Africa market, un cittadino nigeriano veniva aggredito da quattro suoi connazionali e solo l’intervento dei titolari dell’esercizio – che hanno messo in fuga gli aggressori – ha consentito alla vittima di mettersi in salvo, scongiurando gravi conseguenze. Gli accertamenti avevano consentito di identificare i quattro presunti aggressori e di acquisire elementi per ritenere che l’episodio e le ulteriori risse che si erano registrate negli stessi giorni in altre parti della città, tra cui il parco “Falcone e Borsellino”, fossero da ricondurre ad un conflitto insorto tra pusher coinvolti nell’ambito dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti.

Sulla scorta delle prime emergenze investigative, e avviate le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai quattro presunti aggressori, il quadro appariva più chiaro: trovava riscontro l’ipotesi investigativa che gli stranieri fossero dediti all’attività di spaccio. In particolare, l’attività investigativa consentiva di appurare che queste persone, per buona parte della loro giornata, stazionavano principalmente all’interno del parco “Falcone e Borsellino” dove –grazie alla vastità dell’area ed alla presenza di numerose possibili vie di fuga idonee a consentire agli interessati di sottrarsi ai controlli delle forze di polizia – avrebbero spacciato. L’estensione dell’attività di intercettazione telefonica ha, poi, consentito di identificare altri soggetti, oggi indagati per il reato di spaccio, che, a differenza dei primi, avevano come base per la loro attività di spaccio il “parco Ducale” e le vie limitrofe.

L’attenzione degli investigatori si è, quindi, concentrata, su queste due aree e, sulla scorta degli esiti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese dai numerosi soggetti identificati come acquirenti nel corso di dedicati servizi su strada, è stato possibile acquisire elementi a carico di una serie di pusher, da ritenersi attivi, in alcuni casi, da oltre due anni, nelle due centralissime aree verdi.

Nello specifico, sono stati raccolti elementi indiziari a carico di alcuni indagati che si sarebbero resi autori di oltre 1500 cessioni di sostanza stupefacente, garantendo ai propri “clienti” un approvvigionamento continuo, corrispondendo alle loro richieste di qualunque sostanza stupefacente: cocaina, eroina, hashish o marjuana. E’ infatti emerso che ciascuno di loro avrebbe presidiato specifici settori delle due aree verdi, effettuandovi cessioni di stupefacente; in altri casi con accordi telefonici, gli indagati avrebbero raggiunto gli acquirenti in zone concordate, tenuto conto della conoscenza che è apparsa consolidata tra gli indagati stessi e gli acquirenti. Non sono emersi contatti tra i presunti venditori, il che sembra dimostrare che, dopo le risse registrate nel mese di settembre 2020 che avevano visto coinvolti alcuni degli indagati, i gruppi avessero raggiunto una sorta di accordo sulla ripartizione del territorio.

Sono emersi invece dei punti di contatto tra gli indagati ritenuti spacciatori “al minuto”, rappresentati da coloro che appaiono essere i fornitori di hashish. Il prosieguo dell’attività ha infatti consentito di acquisire elementi a carico di altri soggetti, che rifornivano hashish: un 38enne e un 36enne, entrambi stranieri che avrebbero continuato a gestire direttamente ed autonomamente l’attività di spaccio al minuto al parco “Falcone e Borsellino” e “Parco Ducale” ma, avendo una disponibilità economica e mezzi superiori ad altri, sarebbero stati in grado di approvvigionarsi della sostanza stupefacente presso propri connazionali fuori regione, portandola sul mercato parmigiano.

Attraverso i pedinamenti e i sequestri effettuati, è stato possibile documentare l’arrivo nella città di Parma di oltre 20 chili di hashish. A tal fine l’indagine ha consentito di acquisire elementi indiziari in ordine alla organizzazione di viaggi esclusivamente a bordo di treni regionali con l’ausilio di altre persone con specifici ruoli: alcune donne (evidentemente ritenute meno soggette ai controlli di polizia), si sarebbero occupate del trasporto dello stupefacente; alcuni uomini si sarebbero occupati di presidiare le stazioni, prima dell’arrivo del fornitore e della donna, evidentemente per verificare l’eventuale presenza delle forze di polizia.

L’attività investigativa ha portato altresì alla identificazione di due persone che avrebbero avuto il ruolo di “grossisti” dello stupefacente (un soggetto è sfuggito alla ordinanza di custodia in carcere), entrambi domiciliati nella provincia di Bergamo a cui i “fornitori locali” si sarebbero rivolti con una frequenza pressoché settimanale per i propri approvvigionamenti di hashish, al pari di altre persone provenienti da varie province del Nord Italia.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, è stata data esecuzione anche a decreti di perquisizione locale e personale emessi dalla Procura della Repubblica non solo nei confronti dei destinatari di misura ma anche di altri sette nigeriani, indagati a piede libero per i medesimi reati. Si tratta di persone per le quali il Gip, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto non sussistenti, e comunque non attuali, le esigenze cautelari.

Rinvenute e sequestrate - oltre ai telefoni cellulari di interesse investigativo in quanto monitorati nel corso dell’attività- anche somme di denaro per complessivi 13.330 euro in contanti. In occasione della perquisizione a carico di due degli indagati nigeriani non destinatari della misura cautelare, all’interno della loro abitazione sita a Castelnovo Sotto (Re) è stato rintracciato un ulteriore straniero, non coinvolto nell’indagine, trovato in possesso di 38 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di 6,60 grammi; l’uomo, peraltro irregolare sul territorio nazionale, e gravato da precedenti di polizia anche per reati specifici, è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, su disposizione del pm di Turno della Procura di Reggio Emilia, competente per territorio, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Reggio Emilia, a disposizione dell’AG competente.