A spasso per il Parco Ducale con un coltello di 20 centimetri: 21enne denunciato

Servizi preventivi in città da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma che con numerose pattuglie hanno controllato oltre 130 persone e 70 veicoli, denunciando sette persone per reati che riguardano furti in esercizi commerciali e porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, per detenzione di oggetti atti ad offendere è stato denunciato un 21eme albanese fermato, nel Parco Ducale, dalla pattuglia Stazione di Parma Oltretorrente con il supporto della pattuglia a cavallo e trovato con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva pari a 20 centimetri.

Sempre all’interno del parco un ragazzo è fuggito abbandonando circa 40 grammi di hashish. Durante i controlli sono stati identificati una ventina di giovani nei luoghi solitamente dediti al consumo di stupefacenti, cinque dei quali sono stati segnalati ai competenti Uffici della Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacenti.