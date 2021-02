Droga, armi e 14 mila euro in casa: arrestato 27enne di Fornovo

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro, hanno tratto in arresto un 27enne del paese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Un'indagine nata da un controllo effettuato dai nell'abitazione dell'uomo, dove i militari hanno trovato tre panetti di hashish che l'uomo ha cercato di far sparire. Lanciandoli dal balcone. La droga è stata recuperata dagli uomini rimasti a vigilare la zona.. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati circa 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e tutti gli strumenti tecnici per lo spaccio quali bilancino di precisione, una bilancia elettronica, un grinder, il bong per il consumo della sostanza, un rotolo di carta stagnola e un rotolo di carta cellophane, la somma di circa 14 mila euro, provento dell’attività illecita, un tira pugni ed una pistola-balestra. L’uomo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria .