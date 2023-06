Salsomaggiore, nasconde la cocaina sotto il volante dell'auto: arrestato 29enne albanese

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore, impegnata in un posto di controllo in via Parma, ha

fermato ieri, 31 maggio, un’auto con a bordo tre persone albanesi che da subito hanno iniziato ad assumere un atteggiamento che ha insospettito i militari.

Nel corso dell’identificazione è stata ispezionato il mezzo e, nascosti in un vano sotto al volante sono state scoperte 11 dosi di cocaina per quasi 7 grammi di peso. Il passeggero, identificato in un 29enne albanese in Italia senza fissa dimora, si è subito assunto la paternità della sostanza rinvenuta. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 50 grammi di sostanze stupefacenti (45 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish). Inoltre, è stato trovato materiale per il confezionamento e la somma di quasi 2.000 euro. Il giovane albanese è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga ed è attualmente trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre gli altri due al termine degli accertamenti sono risultati estranei ai fatti.