Pusher trovato con un etto di droga: fugge e si nasconde, poi lancia un masso contro i carabinieri. Preso e arrestato

La scorsa notte un equipaggio dei carabinieri ha sottoposto a controllo in via Emilio Lepido, nei pressi della località “Il Moro”, una vettura con a bordo un soggetto, che dialogava con altri due uomini. Alla richiesta dei documenti personali il conducente del veicolo veniva identificato in un marocchino 32enne residente a Reggio Emilia, mentre gli altri due riferivano di non averne.

Sottoposto a perquisizione il 32enne aveva addosso la somma in contanti di 760 euro, mentre all’esterno dell’auto, sotto la stessa e nelle immediate vicinanze degli altri due uomini, si rinveniva un “panetto” di hashish del peso di 95 granmi e due grammi di cocaina. Non appena è stato ritrovato lo stupefacente, le due persone che si trovavano fuori dall’auto sono scappate a piedi, dividendosi. Uno dei due ha tentato di dileguarsi dirigendosi in una vicina zona boschiva, dove si nascondeva fra la vegetazione.



Ricercato, è stato visto accovaciato nel sottobosco, coperto dalla vegetazione, dove sebbene avesse tentato nuovamente di fuggire, anche cercando di colpire con un masso i carabinieri, è stato definitivamente bloccato.Per i fatti commessi quest’ultimo, risultato essere un marocchino di 35 anni senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato per la detenzione ai fini di spaccio dei 95 grammi di hashish. Lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Parma a disposizione della Procura della Repubblica di Parma, in attesa del rito direttissimo.