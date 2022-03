Cocaina e marijuana a Borgotaro e Bedonia: denunciati in tre

E’ di 4 persone denunciate per detenzione di sostanza stupefacente e guida in stato d’ebbrezza e diverse sanzioni amministrative il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri della Compagnia di Borgotaro. I militari della Compagnia sono stati impegnati in una serie di controlli preventivi e repressivi di reati in genere ed alla circolazione stradale. Nel corso delle attività i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile a seguito di controlli hanno denunciato un 33enne dominicano trovato con oltre 5 grammi di marijuana ed un 43enne con alcuni grammi di cocaina. Entrambi avevano il necessario per il confezionamento. I militari della Stazione di Bedonia hanno denunciato sempre per spaccio un 21enne sorpreso a cedere stupefacente ad un minore. Cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori e trovati in possesso di quasi 10 grammi di marijuana. Nelle attività su strada sono state controllate oltre 100 persone e 90 mezzi. Ai posti di controllo sono stati fermati tre soggetti in evidente stato di ebbrezza alcolica. Un 35enne è stato denunciato in quanto è risultato un tasso alcolemico di 2,15 gr/l. Il mezzo è stato sequestrato e la patente ritirata. Mentre due giovani sono stati sanzionati amministrativamente in quanto il tasso alcolemico era di poco superiore al limite massimo consentito. Ad entrambi è stata ritirata la patente.