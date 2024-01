Hashish e marijuana nel garage: arrestato 20enne

I carabinieri di Parma Oltretorrente hanno arrestato un 20enne residente a Parma che a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 350 grammi di hashish e 65 di marjuana.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa quando i carabinieri di Parma Oltretorrente hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un 20enne parmigiano, finalizzata alla ricerca di stupefacenti.

Inizialmente il ragazzo si è dimostrato collaborativo, consegnando ai militari alcuni grammi di hashish, recuperati da un cassetto della scrivania posta in camera da letto.

I carabinieri dopo aver perquisito la camera da letto e la cantina con esito negativo, hanno notato nel ragazzo uno stato d’ansia crescente, difficilmente spiegabile, visto i risultati in termini quantitativi della perquisizione che ormai poteva considerarsi conclusa.

Ma rimaneva da perquisire il garage di pertinenza dell’abitazione ed ecco il motivo di tanta agitazione, i militari una volta giunti d’innanzi alla bascula, hanno visto il ragazzo sbiancare e dopo un breve tentennamento ammettere che all’interno vi erano nascosti hashish e marjuana.

Infatti in un bidone in plastica i carabinieri hanno rinvenuto 3 “panetti” di hashish del peso di 300 grammi ed ulteriori 50 grammi circa suddivisi in pezzi più piccoli, ed in una busta di plastica contenente 65 grammi di marjuana A questo punto il ragazzo è stato accompagnato in caserma, dove a seguito delle risultanze probatorie acquisite è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il 20enne è stato condotto presso il carcere di Parma. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.