I carabinieri passano al setaccio la 'Bassa': 30enne denunciato per spaccio, 4 giovani segnalati come consumatori

I carabinieri di Fidenza, in divisa e in borghese, in collaborazione con l'unità cinofila proveniente da Bologna, hanno setacciato il territorio della 'Bassa' parmense per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato posti di controllo lungo le principali arterie stradali identificando circa novanta persone e fermando una quarantina di macchine.

Un giovane 30enne di origini senegalesi, è stato controllato, a Fidenza, appena sceso dal treno proveniente da Parma. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 40 grammi circa di marijuana, che sono diventati 50 a seguito di perquisizione domiciliare. Per lui è scattata una denuncia a piede libero alla Procura di Parma per possesso ai fini di spaccio.

Altre quattro persone, invece, sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di consumatori. Si tratta di un 30enne, residente a Salsomaggiore trovato in possesso di 6 spinelli pronti al consumo, un 20enne con 3 grammi di hashish, un quarantenne di Fidenza controllato a Sissa Trecasali con la stessa quantità e un 50enne parmigiano che aveva nascosto nei calzini, a San Secondo, qualche dose di marijuana.

Nel corso della nottata un45enne residente a Salsomaggiore, che ha causato un lieve tamponamento sulla via Emilia, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica perché, sottoposto ad alcol test, è risultato avere 1.4 g\l di alcol nel sangue.