Controlli dei carabinieri tra Oltretorrente e centro storico, droga e coltelli: quattro denunce

Controlli dei carabinieri di Parma nelle zone più calde della città per quanto riguarda i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga. Nella giornata di ieri, sabato 23 aprile, i militari hanno controllato alcune aree verde e le vie di alcuni quartieri. Un 35enne gambiano, in Italia senza fissa dimora che, è stato fermato in via Imbriani: in tasca aveva oltre 15 grammi di hashish suddiviso in dosi. Per lui è scattata una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un 29enne gambiano, anche lui in Italia senza fissa dimora che, è stato controllato in via Toscana: aveva 13 grammi di hashish suddiviso in dosi e la somma di oltre 100 euro. Un 45enne brasiliano, controllato in via Amstrong, è risultato gravato da decreto ed ordine di espulsione ed è stato denunciato. Un altro giovane è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: fermato in Piazza Ghiaia è stato trovato con un coltello a scatto con lama lunga 7 centimetri.