Droga e conducenti ubriachi: controlli tra Fidenza e Sissa Trecasali

Controlli dei carabinieri tra Fidenza, Sissa Trecasali e Fontanellato. Nei giorni scorsi sei pattuglie di uomini e donne in uniforme, coadiuvate da personale in borghese, si sono unite alle macchine regolarmente schierate nel turno notturno, e hanno eseguito posti di controllo in punti strategici

I controlli con etilometro hanno poi portato alla denuncia a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sei persone: una 28enne piacentina, un 50enne, un 46enne e un 25enne fidentini, oltre a un 51enne salsese. I servizi di perlustrazione dei parchi e delle zone cittadine più turbolente hanno portato all'idenficazione di un 30enne nord-africano, privo di permesso di soggiorno, che è stato denunciato e avviato alle procedure utili all’espulsione. Un 43enne sempre nord-africano è stato trovato in possesso ingiustificatamente di un coltello a punta acuta e lama pieghevole. Sei persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti e segnalate alla Prefettura di Parma in qualità di consumatori.

Durante l’intero servizio, durato fino a notte inoltrata, i carabinieri della compagnia di Fidenza hanno controllato un totale di oltre 76 macchine e 95 persone, per strada e all’interno di diversi locali pubblici, inoltre sono state ritirate sei patenti di guida, sequestrati un coltello e due veicoli ai fini della confisca. Sono stati anche sequestrati 5 grammi di hashish, 4 di eroina, mezzo grammo di crack e 5 pasticche di buprenorfina, un farmaco derivato dall'oppio.