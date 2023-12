Controlli di Natale, Parma al setaccio: sequestrati hashish ed eroina, due denunce

Il Comando Compagnia carabinieri di Parma ha messo in atto, in vista delle festività natalizie, specifici servizi di controllo del territorio.

In particolare è stata aumentata la vigilanza nelle aree centrali e periferiche della città per la prevenzione e repressione di furti in abitazioni. Sono stati incrementati i controlli nelle aree dei parcheggi antistanti i supermercati/esercizi commerciali, per prevenire furti con destrezza in danno di clienti, nonché per la prevenzione di furti di veicoli o a bordo degli stessi.

Nelle ore pomeridiane sono stati aumentati i controlli nei parchi, per contrastare il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti. Sono state presidiate le aree nelle quali sono presenti edifici di culto, al fine di permettere ai fedeli di poter liberamente esercitare il culto in totale libertà e sicurezza.

Sono stati implementati i controlli lungo la viabilità ordinaria, con interessamento delle arterie principali e di collegamento con le direttrici per il mare e la montagna, per la prevenzione d’incidenti stradali che andrebbero a congestionare il traffico, già di per sé intenso.

A seguito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per detenzione di stupefacenti: un 33enne che a seguito di un controllo effettuato in via Langhirano, è stato trovato in possesso di 4 grammi di eroina suddivisa in 6 involucri; un 20enne parmigiano, che controllato nella zona di via Emilia Est è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 20 grammi circa.

L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 5 giovani aventi dai 25 ai 38 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish, marjuana e cocaina per uso personale.