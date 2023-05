Vede i carabinieri, lancia la droga e scappa: denunciato 21enne tunisino

Ha visto i carabinieri entrare all'interno del parco del Naviglio a Parma, ha gettato un involucro ed è scappato. Un 21enne tunisino è stato bloccato dopo pochi istanti dai militari. Il giovane - con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti - aveva disperso nel prato 11 grammi di hashish. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 185 euro contanti in banconote di piccolo taglio: i soldi provengono probabilmente dell’attività di spaccio. Il 21enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish.