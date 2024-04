Droga e criminalità, Tabiano al setaccio. Carenze igienico-sanitarie in un locale

Nell'ambito del piano di controllo dei territori della provincia, pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, finalizzato ad assicurare un costante controllo delle zone a rischio, i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, in collaborazione con i colleghi dei reparti speciali del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e dell’Ispettorato del lavoro di Parma e con unità del Nucleo cinofili di Bologna, hanno eseguito alcuni giorni fa un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al monitoraggio delle persone presenti o in transito sul territorio.

I controlli, che hanno impegnato numerose pattuglie fatte confluire anche dalle altre Stazioni dipendenti dalla Compagnia, con il supporto di pattuglie in abiti civili, hanno interessato parchi, piazze e luoghi di aggregazione sia nel centro cittadino che nella frazione di Tabiano. Nell’ambito dell’attività sono state controllate anche alcune strutture ricettive ed un hotel dismesso a Tabiano dove erano state segnalate presenze sospette.

I controlli hanno consentito di individuare ed identificare 67 persone, tra cui alcuni cittadini stranieri di cui è stata verificata la regolarità della presenza sul territorio nazionale e 31 veicoli.

Nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, durante i controlli, 6 sono state le persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze, soprattutto hashish e marijuana, che sono state segnalate alla Prefettura parmigiana, quali “assuntori”. Nel corso dell’attività ispettiva, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno riscontrato in una delle attività controllate, violazioni relativi alle condizioni igienico sanitarie e strutturali dei locali che, oltre a costituire pericolo per la salute e per la sicurezza degli occupanti, evidenziavano un notevole stato di degrado, per cui il NAS procedera' a segnalare la situazione rilevata alle Autorita' competenti per l'adozione di provvedimenti in merito.