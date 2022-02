Centomila euro di droga destinata al mercato dei giovanissimi

Oltre centomila euro di droga destinata al mercato di giovani e giovanissimi parmigiani. È questo il valore stimato del maxi sequestro di hashish effettuato dai poliziotti della squadra mobile di Parma, che hanno bloccato ed arrestato un 41enne albanese in via Lago Verde, nella zona dei campi da rugby.

Un'area non tradizionalmente tra quelle calde per lo spaccio ma che vede la presenza di tantissimi giovani consumatori di droga che frequentano i parchi e le scuole circostanti. Il pusher, che aveva in tasca un coltellino sporco di hashish, utilizzato per tagliare la sostanza, è stato fermato proprio nell'area verde.

Nella sua auto, all'interno del vano motore, gli agenti hanno trovato i primi tre panetti di droga. Il grosso della sostanza stupefacente lo nascondeva però nella cantina della sua abitazione: in cantina c'erano infatti 10 panetti di hashish, tutti con la firma 'Bugatti'. La droga, spacciava al dettaglio per circa 10 euro al grammo, avrebbe portato ad un ricavo complessivo di oltre 100 mila euro. Tutta droga destinata ai tantissimi giovani consumatori parmigiani.

"Il sequestro - ha sottolineato il capo della squadra mobile della Questura di Parma Cosimo Romano - è avvenuto nel corso di un'operazione voluta dal Questore per contrastare lo spaccio al minuto e all'ingrosso di droga: sono stati interrotti due canali di approvvigionamento di cocaina ed hashish che riteniamo fossero destinati ad una clientela differenziata".