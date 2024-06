Droga, il crack per la movida e quello dei 'marginali'

L’uso e la dipendenza dalla droga, dice l’ONU, non dovrebbero essere trattati come una questione penale, ma come una questione sanitaria da affrontare attraverso misure basate sui diritti, tra cui l’educazione sanitaria pubblica, la fornitura di trattamenti di salute mentale, assistenza e sostegno, riabilitazione e programmi di reinserimento sociale. Politiche efficaci sulla droga devono fondarsi sulla scienza, sulla ricerca, sul pieno rispetto dei diritti umani, sulla compassione e sulla profonda comprensione delle implicazioni sociali, economiche e sanitarie del consumo di droga.

Silvia Codeluppi, direttrice programma Dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Parma, in occasione della giornata internazionale contro l’abuso di droga e il traffico illecito, ha fatto il punto della situazione circa il Parmense. "Il report dice che a livello provinciale i soggetti in carico nei servizi per le dipendenze sono quasi 2000. I giovani arrivano con poli abuso, utilizzano varie sostanze come ketamina per dissociarsi dalla realtà". Ma quello che preoccupa è la situazione legata al crack.