Coca, erba ed eroina: le rotte della droga verso Parma. Dalla Spagna e da Milano ecco come gli stupefacenti entrano in città

Fino a 120 euro per una dose di cocaina, 20 per l'eroina. E poi hashish e marijuana: la droga dei "poveri", quella che con 10 euro te la fumi e ti sballi per un po' senza svuotarti il conto.

Parma continua a essere crocevia per il passaggio e lo smercio di droga. Che arriva, per lo più, dall'estero o da Milano e dintorni. Nel 2023 la polizia ha sequestrato quasi 19 chili di droga: 14 di hashish e 4,5 di cocaina, i carabinieri hanno invece tolto dal mercato decine di chili tra coca, eroina ed "erba".

La droga arriva spesso dal Milanese, dicevamo. Il grosso dei carichi giunge però dalla Spagna, sfruttando la rotta nordafricana, da dove parte la sostanza più pura, trattata successivamente in Europa e poi trasportata in Italia attraverso gli ovulatori, i corrieri della droga che ingoiano la sostanza per eludere i controlli negli aeroporti prima di evacuarla, una volta arrivati a destinazione. Un trasporto dinamico che richiede una modalità di vendita altrettanto dinamica. In città la modalità di spaccio è cambiata e sembra essersi adeguata ai tempi. I galoppini, l'ultimo anello della catena, utilizzano biciclette e monopattini, sorvegliano a bordo strada con la droga nascosta o nei cespugli o nelle intercapedini dei muri. C'è poi chi si organizza in casa. Succede soprattutto in provincia, dove nelle cantine o nei garage, ma spesso anche proprio in camera alcuni spacciatori coltivano le piante dello spaccio vendendo addirittura all'interno dei proprio condomini. Erba e fumo specialmente, che con dieci euro al grammo si acquista un po' ovunque in città: parchi, fuori dalle scuole, quartieri considerati più sensibili di altri tipo Oltretorrente e San Leonardo. Ma da qualche mese la droga arriva anche a domicilio, in monopattino per l'esattezza. Diversi sono i target di consumatori. Dallo studente all'imprenditore.

A Parma va molto di moda anche la cocaina. Un grammo di polvere bianca costa in media 90 euro e il prezzo varia a seconda della qualità della sostanza. Più è pura, più costa, arrivando a superare i 120 euro a dose.

Poi c'è l'eroina. Un grammo non costa meno di 15 euro, fino ad arrivare ai 20 euro. Qui il mercato cambia: sono soprattutto i tossicodipendenti a cercarla sul mercato. In alcune vie del centro invece va di moda il crack, mentre più in generale la droga (dall'hashish alla coca) trova ampio smercio tra l'Oltretorrente e il San Leonardo, con la zona stazione collegata direttamente da via Trento.

Lo spaccio avviene alla luce del sole, anche in mezzo alla gente costretta ad assistere spesso allo scambio. Ultimamente i pusher si sono trasferiti nei parchi cittadini, girano in mezzo alla gente e vengono riconosciuti dagli acquirenti che li avvicinano. Il Parco Ducale e il Parco Falcone e Borsellino, a ridosso degli istituti scolastici nella zona di via Toscana, sono i più bersagliati. Ed è proprio per questo che le forze dell'ordine hanno intensificato controlli e ispezioni in queste aree della città. Arresti e denunce sono all'ordine del giorno, ma questo non basta a disincentivare i pusher, quasi sempre stranieri a caccia di clienti e soldi.

Ma perché tutta questa droga a Parma? La risposta sta nella posizione geografica: il territorio è spesso indicato come centro di smistamento nelle 'rotte' della droga. Arrivano grossi carichi stipati soprattutto nei bauli delle auto, prima di essere ripartiti e destinati alla piazza di Parma. Molta è quella che dalla città (e dalla provincia) raggiunge altre piazze dell'Emilia per poi arrivare fuori regione.